எதிர்நீச்சல் குணசேகரன் நிஜ வாழ்க்கையில் தெரியாத மறுபக்கம்... அட இவருக்குள் இப்படியா. !!??

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரனாக பலரையும் மிரட்டிக்கொண்டிருக்கும் மாரிமுத்துவின் நிஜ வாழ்க்கையை பற்றி அவரே மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

சீரியலில் கடுகடுவென இவரை பார்த்து பழகிய பலரும் நிஜத்திலும் இவர் இப்படித்தான் இருப்பார் என்று இவருக்கு முத்திரை குத்தி இருக்கிறார்கள்.

சொந்த வாழ்க்கையில் மாரிமுத்து பாதி குணசேகரன் ஆகவும் பாதி குணசேகரன் இல்லாத மாரிமுத்தாகவும் இருந்து வருவதாக கலகலப்பாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Marimuthu, who is playing the character of Gunasekaran, has already shown his acting skills in many movies and various characters. He has been shining in the cinema for so long now he has stepped into a serial for the first time.