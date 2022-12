நடிகை திவ்யாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி.. புதிய தொடக்க, மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டாட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான திவ்யா ஸ்ரீதர் கணவரோடு ஏற்பட்ட பிரச்சனை சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது புதிய கார் ஒன்றை வாங்கி ரசிகர்களிடம் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

ஒரு சில நாட்களாகவே மோட்டிவேஷன் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்த திவ்யாவிற்கு ரசிகர்கள் ஆறுதல் கூறி வந்த நிலையில் இவருடைய புதிய முயற்சிக்கு பலர் பாராட்டு கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Small screen actress Divya Sridhar has shared her happiness with her fans by buying a new car while her husband's problem has caused a stir on social media.While fans have been consoling Divya who has been releasing motivational videos for a few days, many are praising her new venture.