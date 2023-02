அதை அடிக்கடி செய்யாதீங்க? உடம்புக்கு ஏதாவது ஆகிட போகுது- ரசிகர் கமெண்ட்..கேப்ரில்லா கொடுத்த பதில்

கேப்ரில்லா நடித்து வரும் ஈரமான ரோஜாவே சீசன் இரண்டில் அடிக்கடி அழுகை சீன்கள் இருப்பதால் அதனால் உடம்புக்கு ஏதாவது ஆகிவிடப் போகிறது என்று ரசிகர் ஒருவர் கமெண்ட் வெளியிட்டதை தொடர்ந்து அதற்கு கேப்ரில்லா பதில் கூறியிருக்கிறார்.

சென்னை: நடிகை கேப்ரில்லா சமூக வலைத்தளத்தில் தனக்கு வந்த கமெண்ட்க்கு தன்னுடைய பதிலை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியில் ஈரமான ரோஜாவே சீசன் இரண்டில் நடித்து வரும் கேப்ரில்லா அந்த சீரியலில் அதிகமாக அழுது கொண்டே நடிப்பதாக ரசிகர் ஒருவர் அவரை கலாய்த்து இருக்கிறார்.

அதிகமாக அழுது உடல் நலம் ஏதாவது ஆகிவிடக்கூடாது என்று அந்த ரசிகர் கருத்து வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

முதலில் இது என்னுடைய வேலை என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அது எனது உடல் நிலையை பாதித்தாலும் கதைக்கு அது தேவைப்பட்டால் நடித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று கேப்ரில்லா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

Actress Gabriella has given her response to the comment received on social media.Gabriella, who is acting in season two of Vijay TV's Eramana rojave, has been criticized by a fan for crying too much in that serial.The fan has commented that crying too much should not harm your health.First I want to make it clear that this is my work. Even if it affects my physical condition, I have to act if the story requires it