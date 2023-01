கணவர் சொல்லியும் கேட்காமல் பண்ணி விட்டேன்... இப்போ பீலிங்காக இருக்கிறது.. கவலைகளை கொட்டிய ஆலியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் இனியா சீரியலில் நடித்து வரும் ஆலியாவிற்கு காலில் அடிபட்டு இருக்கிறது.

முதல் முறை தன்னுடைய காலில் எதனால் அடிபட்டது என்று என்பதை பற்றி ஆலியா கூறி இருக்கிறார்.

கபடி விளையாடும் போது எதிர்பாராத விதமாக காலில் அடிபட்டு இருக்கிறது.

முதல் வாரத்தில் எதிர்பார்க்காத டாப் 10 சீரியல்கள்.. முன்னேறிய எதிர்நீச்சல் பின் தங்கிய பிரபல சீரியல்

English summary

Alya, who is acting in the serial Iniya on Sun TV, is hit on her leg.Alia talks about why she was hit on the leg the first time.Unexpectedly getting hit on the leg while playing kabaddi.