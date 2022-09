"கடவுள் கண் முன்னாடி பால் குடிக்கிறதை பார்த்து இருக்கிறேன்" நடிகை ஜானகி தேவி நெகிழ்ச்சி..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலில் நடித்து வரும் ஜானகி தற்போது பேசிய வீடியோக்களை ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கடவுள் மீது தனக்கு இருக்கும் அன்பை உணர்ச்சி பூர்வமாக ஜானகி தேவி வெளிக்காட்டி இருக்கிறார்.

தன்னுடைய வீட்டில் கடவுள் இவருடைய கண் முன்பே பால் குடித்ததை இவர் பார்த்ததாக கூறியிருக்கும் வீடியோ தற்போது பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

English summary

Fans are sharing videos on social media where Janaki, who is acting in Kayal serial aired on Sun TV, has spoken. The video in which he claimed to have seen God drink milk before his eyes in his home has surprised many people.