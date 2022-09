இனி ஒரு ரூபாவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட தான் கைக்கட்டி நிக்கணும்... மகாலட்சுமியின் பதிவு.. காரணம்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி திடீர் திருமணம் செய்து கொண்டது சமூக வலைத்தளத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.

திருமணத்திற்கு பிறகு மகாலட்சுமி செய்யும் செயல்களை சமூக வலைத்தள ரசிகர்கள் அதிகமாக கவனித்து வருகிறார்கள்.

சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் மகாலட்சுமி தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியை பார்த்து தான் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

போதும் இத்தோடு முடித்துக் கொள்ளலாம்.. இனி மகாலட்சுமி பேச்சை எடுக்காதீங்க.. ரவீந்தருக்கு என்னாச்சு?

English summary

Mahalakshmi has uploaded her acting scenes from the serial Anbe Vaa in which she is acting. Now the netizens are making a fuss about it. In that video, it is as if he is saying to Bhumika in the serial, "Even if it's only one rupee, you have to handcuff me". are coming