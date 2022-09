39 ஆண்டு கால ஏக்கம் நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் ரேவதி... வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் பிரபலங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:தனது 39 வருட திரையுலக வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கனவு நிறைவேறியதை குறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ள ரேவதியின் பதிவுகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

குஷ்பூ,நித்யா மேனன், ஸ்வேதா மேனன், போன்ற தமிழ் நடிகைகள் மட்டுமின்றி மலையாளம், கன்னடம்,தெலுங்கு செலிபிரிட்டிகளிடமிருந்தும் ரேவதிக்கு பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Actress Revathy shared that her 39-year-old dream came true through the movie "Bhoota Kaalam" on her Instagram page. , also posted a very moving thank you to the Kerala Awards Committee.