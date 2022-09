ஒரே நேரத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறிய ஷபானா மற்றும் ரேஷ்மா.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகைகளான ஷபானா மற்றும் ரேஷ்மா இருவரும் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறியிருக்கிறார்கள்.

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு தாங்கள் எதிர்பார்த்தது நடந்துவிட்ட மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து உள்ளார்கள்.

செம்பருத்தி சீரியல் முடிவடைந்த வருத்தத்தில் இருந்த ரசிகர்களுக்கு தற்போது ஷபானாவின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் மகிழ்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது.

தல ஓணம் கொண்டாடிய ஷபானா ரசிகர்களிடம் கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தி...குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Shabana and Reshma released a video together. Both of them have informed the fans that they are going to act in the movie 'Pagaye Khathiru'. The fact that Shabana and Reshma have committed to the same film at the same time has given happiness to the fans. Similarly, fans are saying that even if they act in a few scenes in this movie, it will be a way to improve their friendship.