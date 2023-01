பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்கிரமனை கட்டிபிடித்து ஏடிகே சொன்ன வார்த்தை.. ரசிகர்கள் பாராட்டு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு பிறகு விக்ரமனை கட்டிப்பிடித்து ஏடிகே வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறும் போது ஏடிகே விக்ரமனை கண்டு கொள்ளவில்லை என்று எழுந்த கருத்துகளுக்கு தற்போது பதில் கூறியிருக்கிறார்.

விக்ரமன் வின்னர் இல்லை என்று தெரிந்ததும் மேடையில் அதிர்ச்சியோடு ஏடிகே நின்று கொண்டு இருந்தார்.

English summary

ADK has released a video hugging Vikraman after the end of Bigg Boss Tamil Season 6.ADK has now responded to the comments that he did not see Vikraman while leaving the Bigg Boss show.ADK was standing on the stage shocked when he found out that Vikraman was not the winner.