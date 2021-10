காதலுக்கு அடிமையான மாப்பிள்ளை தான் வேண்டும்..அக்ஷராவின் திருமண ஆசை..அலைமோதும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது இளைஞர்களின் கனவு கன்னியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அக்ஷராவின் ஆசையை கேட்டு ரசிகர்கள் ஆர்பரித்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் சார்பாக பிரபஞ்ச அழகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அழகியின் திருமண ஆசை இவ்வளவு தானா என்று ரசிகர்கள் பலர் மனக்கோட்டை கட்டி வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரியங்கா தொடங்கியிருக்கும் மேட்ரிமோனியனுக்கு ரசிகர்கள் பலர் கமெண்டுகளை அனுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Akshara, who is doing the rounds as a dream girl of fans in result time, has now mentioned what qualities her future husband should have, which has given her fans a semi-celebration and has been reported on many social media outlets.