வெளியே வந்த ஒரே நாளில் பிரம்மாண்டமாக மீட்டிங் போட்ட பிக் பாஸ் பிரபலங்கள்

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த அக்ஷரா, வருண் செய்த செயல்தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக உள்ளது.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு மதுமிதாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் நலம் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இந்த அணியில் இன்னும் சிலரை காணவில்லையே என்று ரசிகர்களின் கண்கள் தேடிக் கொண்டிருக்கின்றன.

வருண் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள்... வெளியே வெறித்தனமான ஆட்டம் ஆரம்பம்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English summary

Akshara and Varun who came out of the Big Boss house met Madhumitha and those photos are currently going viral on the social networking site. After seeing Madhumita several days later, fans are inquiring about her health.