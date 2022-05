முழுசா இல்லத்தரசியா மாறிட்ட ஆல்யா மானசா... மகளுக்கு ஊசி...அம்மாவுக்கு வலி

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ராஜா ராணி சீரியல் மூலம் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்த ஆல்யா மானசா குழந்தைகளுக்காக தற்போது நடிப்புக்கு தற்காலிகாகமாக முழுக்கு போட்டிருக்கிறார். சீரியல் நடிப்பில் இருந்து விலகிய பிறகு தற்போது முழு நேர இல்லத்தரசியாகவே மாறி விட்டார்.

நடன நிகழ்ச்சியில் திறமை காட்டினாலும் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான ராஜா ராணி சீரியலில் சின்னக் கண்களில் க்யூட் எக்ஸ்பிரசன்களை காட்டி ரசிகர்களின் உள்ளங்களைக் கவர்ந்தவர் ஆல்யா மானசா. அவரது கணவர் சஞ்சீவ் சினிமாவில் இருந்து சீரியலுக்கு வந்தவர்.

ரீல் ஜோடிகளாக வலம் வந்த இருவரையும் இணைத்து வைத்தது டிவி சீரியல். திருமணம் செய்து கொண்டு ரியல் ஜோடிகளாகவும் ரசிகர்களிடம் வாழ்த்து பெற்றனர்.

Alya manasa, who captured the hearts of fans with her Raja Rani serial, is currently temporarily immersed in acting for children. After retiring from serial acting she has now become a full time housewife.