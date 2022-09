பாவனி, அமீர் திருமணத்தை பற்றி அஷ்ரப் வெளியிட்ட தகவல்... இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்கலையே..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பலருக்கும் பரீட்சையமான பாவனி மற்றும் அமீருடைய திருமணத்தை பற்றி அமீரின் வளர்ப்பு தந்தையான அஷ்ரப் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார்.

பாவனி, அமீரின் காதலை ஏற்றுக் கொள்வாரா?? என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு பாவனியின் பதில் மகிழ்ச்சியை கொடுத்து இருந்தாலும் தற்போது திருமணம் எப்போது என்ற கேள்விகள் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக கிளம்பி கொண்டிருக்கிறதாம்.

பாவனி அமீரின் காதலை ஏற்றுக் கொண்டதை ஒரு நாளிதழ் வெளியிட்டு இருப்பதை பார்த்து அஸ்ரப், இவர்களுக்கு திருமணம் செய்ய சிறந்த மாதம் எது?? இது தேசிய செய்தியாக இருப்பதால் தாமதம் செய்ய முடியாது..என்று கலாய்த்து இருக்கிறார்.

English summary

Ashraf Seeing that a newspaper has published Bhavani's acceptance of Amir's love, Ashraf asks what is the best month for them to get married?? As this is a national news, there can be no delay.. Kalaithu said.