சமுதாயத்துக்கு தேவையான புரட்சி செய்த பிரபல சீரியல்.. ஆனால் இதை கவனித்தீர்களா? ரசிகர்கள் பாராட்டு

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அமுதாவும் அன்னலட்சுமியின் சீரியலில் தற்போது ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் வகையில் புரட்சிகரமான பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

கணவரை இழந்த பெண் சுப காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்று சிலர் பேசுவதை தட்டிக் கேட்கும் விதமாக இந்த பிரமோ இருப்பதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தற்போது வெற்றி பெற்று வரும் சீரியல்களின் சாயலில் இந்த சீரியலும் இருந்து வருவதாக சில நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Amudhavum Annalakshmiyum's serial which is being aired on Zee Tamil has now released the revolutionary promo that the fans are waiting for.Fans are appreciating that this promo is a way to knock some people's talk that a woman who has lost her husband should not engage in auspicious activities.In this situation, some netizens are saying that this serial is similar to the successful serials.