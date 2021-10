டாஸ்கில் இளம் போட்டியாளர்களை பின்னுக்கு தள்ளிய அண்ணாச்சி...வேற லெவல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வயது என்பது வெறும் நம்பர் தான் என்பதை தற்போது அண்ணாச்சி நிரூபித்து விட்டார்.

இதுவரைக்கும் இவரை சாப்பிட மட்டும்தான் செய்கிறார் வேற எதையும் செய்ய மாட்டார் என்று சொல்லி வந்த போட்டியாளர்களே இப்போ வாயடைத்துப் போய் இருக்கிறார்கள்.

வயதில் பெரியவராக இருந்தாலும் அனைத்து இளம் போட்டியாளர்களையும் பின்னுக்கு தள்ளி இவர் செய்த செயல்தான் இப்போ வைரலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Though Annachi is older than all the contestants in the house on Bigg Boss, she has now surprised everyone with her talent. Is this such a skill in him? Fans are also asking.