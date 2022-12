பிறந்தநாளுக்கு குடும்பத்தினரிடம் உருக்கமாக வேண்டுகோள் வைத்த அசீம்.. இவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீம் தன்னுடைய பிறந்தநாளில் சில சலுகைகளை செய்து தரும்படி பிக் பாஸ் இடம் வேண்டுகோள் வைத்து இருக்கிறார்.

அதிகமாக ரசிகர்கள் பட்டாளத்தோடு வலம் வரும் அசீம் திடீரென பிக் பாஸ் இடம் வைத்த வேண்டுகோளை பார்த்து நெட்டிசன்கள் அதிகமாக கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பாக்கியாவை பழி தீர்க்க நடக்கும் பெரிய சதி.. இனியாவை அடிக்க பாய்ந்த ராதிகா..இனி நடக்கப் போவது இதுதான்

English summary

In Bigg Boss Tamil season 6 show, Azeem has requested Bigg Boss to do some favors on his birthday.Azeem, who is crawling with an army of huge fans, is getting excited after seeing the sudden request made by Bigg Boss.