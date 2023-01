ராமமூர்த்திக்கு பாக்கியா கொடுத்த அதிர்ச்சி.. எழிலை பிளாக்மெயில் செய்யும் ஈஸ்வரி.. ஜெனியின் முடிவு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வீட்டில் இருக்கும் பண பிரச்சனையை வைத்து வர்ஷினியை எழிலுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துவிட ஈஸ்வரி ப்ளான் செய்கிறார்.

எழில் எந்த சூழ்நிலையிலும் வர்ஷினியை திருமணம் செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியாக மறுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

செழியன் மற்றும் பாட்டியின் பிளானை ஜெனி தெரிந்துகொண்டு செழியன் இடம் சண்டை இடுகிறார்.

பாக்கியா தன்னை கோபிக்கு திருமணம் செய்து வைத்தது தவறு என்று கூறி ராமமூர்த்திக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கிறார்.

செழியன் செய்யும் சூழ்ச்சி.. எழிலுக்கு எதிராக வர்ஷினி போடும் திட்டம்.. ஈஸ்வரிக்கு கிடைத்த அதிர்ச்சி!?

English summary

Baakkiyalakshmi Serial, Ishwari plans to get Varshini married to Ezhil, keeping money problems at home. Ezhil is firmly refusing to marry Varshini under any circumstances. Jeni finds out about Sezhyan and Patti's plan and there is a fight with Sezhyan. Baakkiya shocks Ramamurthy by saying that it was wrong for him to marry Gopi. gives