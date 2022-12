ராதிகா கோபிக்கு அடுத்த செக் வைக்கும் தாத்தா.. எழிலுக்கு தெரியவந்த உண்மைகள்.. எதிர்பார்க்காத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகா மற்றும் கோபியை பழிவாங்குவதற்காக தாத்தா ராமமூர்த்தி பல பிரச்சனைகளை செய்து வருகிறார்.

அமிர்தா விஷயத்தில் வர்ஷினி தான் மொத்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்பதை எழில் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்.

ஈஸ்வரி மற்றும் செழியன் இருவரும் வெளியே சென்று வந்ததில் பாக்கியா மற்றும் ஜெனிக்கு சந்தேகம் தோன்றுகிறது.

சிரித்த முகமாகவே இருக்கும் டிடிக்கு இத்தனை சோகங்களா? அதுவும் தொகுத்து வழங்கும் நேரத்தில் வந்த சோதனை!

English summary

In Baakkiyalakshmi serial, grandfather Ramamurthy is doing a lot of trouble to take revenge on Radhika and Gopi.Egil knows that Varshini is the cause of the whole problem in Amritha's case.Baakkiya and Jeni get suspicious that both Ishwari and Chehyan went out.