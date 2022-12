அமிர்தாவை கண்டுபிடித்த எழில்..தெரிய வந்த சூழ்ச்சிகள்..கடைசியில் எதிர்பாராத முடிவு..இனி வருவதுஇதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் அமிர்தாவை தேடிக் கொண்டிருந்த எழில் கடைசியில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்.

எழில் அமிர்தா திருமண விஷயத்தில் வர்ஷினியின் சூழ்ச்சிகளை எழில் தெரிந்து கொண்டுள்ளார்.

பாக்கியா எழில் மற்றும் அமிர்தாவுக்கு ஆறுதல் கூறி தன்னுடைய முடிவை தெரிவித்துள்ளார்.

அப்பாவால் மாறிப்போன வாழ்க்கை... அடுத்தடுத்த இழப்புகள்.. தனியாக தவிக்கும் கனகாவின் தற்போதைய நிலை!?

English summary

Eghil, who was looking for Amrita in Baakkiyalakshmi serial, has finally found her.Eghil has come to know about Varshini's intrigues regarding Amritha's marriage.Baakkihiya consoles Ezhil and Amritha and expresses her decision.