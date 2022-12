நிஜ வாழ்க்கையில் பல வருட கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் "விஜய் டிவி பாக்கியா”.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியா கேரக்டரில் நடிக்கும் சுசித்ரா சென்னையில் புதியதாக வீடு ஒன்றை கட்டி என்று குடிபுகுந்து இருக்கிறார்.

தன்னுடைய பல வருட கனவு நிறைவேறி விட்ட மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் விஜய் டிவி பாக்கியலட்சுமிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ராதிகா கோபிக்கு அடுத்த செக் வைக்கும் தாத்தா.. எழிலுக்கு தெரியவந்த உண்மைகள்.. எதிர்பார்க்காத முடிவு

English summary

Suchitra, who plays the character of Baakkiya in the serial Baakkiyalakshmi on Vijay TV, is moving in to build a new house in Chennai.Congratulations are pouring in for Vijay TV Baakkiyalakshmi who is happy that her dream of many years has come true.