மீண்டும் மீண்டும் அவமானப்பட்ட ராதிகா..அடிக்க கை ஓங்கிய கோபி.. ராதிகா எடுத்த முடிவு.. இன்றைய எபிசோட்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி மற்றும் பாண்டியன் ஸ்டோர் மகா சங்கத்தில் நேற்று எபிசோடில் பாக்கியா, கோபியின் மனைவியாக மேடைக்கு ஏறியதை ராதிகாவால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை.

கோபிக்கு பதிலடியாக பாக்கியா பேசியதை பார்த்து கடுங் கோபத்தில் ராதிகா எடுத்த முடிவால் கோபி ரூம்பை விட்டு வெளியே கிளம்பி இருக்கிறார்.

கோபியின் நிலைமையை பார்த்து மூர்த்தியும் எழிலும் கலாய்த்து இருக்கின்றனர்.

கோபியை அடித்து விரட்டிய ராதிகா.. இவ்வளவு சீக்கிரம் நடந்து விட்டதே.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

English summary

Bakkiya Lakshmi and Pandian Store Maha Sangam yesterday episode when Pakiya came on stage as Gopi's wife Radhika couldn't stand.Gopi leaves the room due to Radhika's decision after seeing bakkiya's response to Gopi.Murthy and Ezhil are worried about Gopi's situation.