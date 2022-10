முதல் முறையாக தப்பை உணர்ந்த ஈஸ்வரி எடுத்த சூப்பர் முடிவு.. கோபியின் பாடு தான் இனி திண்டாட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் முதல் முறையாக ஈஸ்வரி தன்னுடைய தப்பை உணர்ந்து பாக்யாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

கோபியின் விஷயத்தில் இவ்வளவு நாட்களாக பாக்யா பேச்சை கேட்காதது தவறு என்று ஈஸ்வரி பேசியது யாரும் எதிர்பார்க்காதது தான்.

இவ்வளவு நாளா அப்படி பேசிக்கிட்டு..இப்போ இப்படி பண்ணலாமா?பாக்கியலட்சுமி சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

For the first time in Bakkiyalakshmi serial, Ishwari realizes her mistake and apologizes to Bakkiya.No one expected Ishwari to say that it was wrong not to listen to Bakkiya for so long regarding Gopi.