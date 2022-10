"டி.என்.ஏ டெஸ்ட் முடிவு" மகிழ்ச்சியில் பாரதி..வெண்பா எடுத்த முடிவு.. லீக் ஆனது கிளைமாக்ஸ் முடிவு?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் ரசிகர்கள் அனைவருமே எதிர்பார்த்த டி என் ஏ டெஸ்ட் முடிவு வெளியாகி விட்டது.

கடைசி நேரத்தில் டி என் ஏ டெஸ்டில் இப்படி ஒரு சுவாரசியத்தை வைப்பார்கள் என்று யாரும் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டார்கள்.

திருமண மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறிய வெண்பா கடைசியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை செய்துவிட்டார்.

English summary

The DNA test result that all the fans were waiting for in Bharathikannamma serial has been released. No one would have expected that they will put such an impression in the DNA test at the last time. After leaving the wedding hall, Venba finally did what the fans expected.