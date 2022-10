கடைசியில் டிஎன்ஏ ரிசல்டில் மாற்றம்..குழப்பத்தில் பாரதி.. கண்ணம்மாவின் அதிரடி அவதாரம்!சூப்பரான முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் வெண்பா திருமண மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறி கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் பாரதி குழப்பத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

டெஸ்ட் ரிசல்ட் வருவதற்கான நேரம் கடைசி நேரத்தில் மாற்றி விட்டதால் என்ன முடிவெடுக்க என்று தெரியாமல் பாரதி திணறி வருகிறார்.

கண்ணம்மா வெண்பாவின் வீட்டு வேலைக்கார பெண் சாந்தியின் மூலமாக மொத்த திட்டத்தையும் அனைவருக்கும் அம்பலப்படுத்தி விட்டார்.

வெண்பாவின் ப்ளான், டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டில் மீண்டும் மாற்றம்!பாரதி எடுத்த முடிவு,இப்படி முடிச்சிட்டாங்களே!

English summary

Bharthi Kannamma serial, when Venba is leaving the wedding hall and going to the temple, Bharthi is in a state of confusion. Bharthi is in a quandary as the time for the test results has been changed at the last minute. Kannamma has exposed the whole plan to everyone through Venba's maid Shanti.