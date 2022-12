விரட்டப்படும் பாரதி..கண்ணம்மாவின் முடிவு.. மீண்டும் சேர்வதற்கு பாரதிக்கு கிடைத்த எதிர்பாராத வாய்ப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மாவை தேடி பாரதி அவருடைய சொந்த ஊருக்கே வந்த நிலையில் ஊர்காரர்கள் அவரை பஞ்சாயத்து முன்னிலையில் நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றனர்.

பஞ்சாயத்தில் அனைவரும் ஒன்று கூடி பாரதியை ஊரை விட்டு செல்லும்படி விரட்டி அனுப்ப கண்ணம்மாவுக்கு புது பிரச்சனை தொடங்கியிருக்கிறது.

Bharathi Kannamma serial, Bharathi comes to his hometown in search of Kannamma and the villagers keep him in front of the panchayathu.A new problem has started for Kannamma to get together in the panchayathu to send Bharathi away from the village.