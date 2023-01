கண்ணம்மாவுக்கு எதிராக நடிக்கும் தாமரை.. பாரதிக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி.. எதிர்பாராத கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியோடு கண்ணம்மாவை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று தாமரையும் அவருடைய அப்பாவும் புது நாடகத்தை தொடங்குகின்றனர்.

கண்ணம்மாவிற்கு தொழில் ரீதியாக பிரச்சனையாக பாண்டி வருகிறார்.

கண்ணமா ஓடு சேர்ந்து வாழ்வது போன்று பாரதி கனவு காண்கிறார்.

கெடு வைத்த பாரதி.. சவாலில் தோற்ற கண்ணம்மா.. செம ட்விஸ்ட்... எதிர்பார்க்காத சீரியலின் கடைசி முடிவு

English summary

Bharathi Kannamma Serial January 2nd Episode: Thamarai and her father start a new play to include Kannamma with Bharathi in Bharati Kannamma serial.Kannamma has Pandi as a professional problem.Bharathi dreams of Kannama Odu living together.