சன் டிவி சீரியலில் அறிமுகமாகும் பாவனி, அமீர்..!!??இது என்ன திடீர் ட்விஸ்ட்.. மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலம் அடைந்த பாவனி மற்றும் அமீர் சன் டிவி சீரியலில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

சன் டிவி சீரியல் நடிகை உடன் பாவனி மற்றும் அமீர் எடுத்த புகைப்படங்களை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

சீரியலில் திருப்புமுனைக்காக இப்படி ஒரு ஏற்பாடா என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள் ஆனால் பாவனி மற்றும் அமீர் தரப்பில் இருந்து இதைப் பற்றி எதுவும் தகவல் தெரிவிக்கவில்லையே என்றும் பலர் குழம்பி வருகிறார்கள்.

இங்கே ஒரு பூனைக்குட்டி ஒளிஞ்சு இருக்கு.. கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க பாஸ்.. 11 செகண்ட்ஸ் தான் டைம்

English summary

The Roja serial actress and fans are sharing the photos taken at the shooting spot on social media. Bigg Boss Bhavani and Amir are together in their group. Priyanka Nalkari poses close to Bhavani. Many people are confused as to how Bhavani and Amir joined their team.