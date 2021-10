இனி வாழ்க்கையில் யாரும் வேண்டாம்...ரசிகர்களின் மனதை உருக வைத்த பாவனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இரண்டாவதாக வாழ்க்கையில் வந்தவர் மனதை அதிகமாக காயப்படுத்தி விட்டார் என்று ரசிகர்களின் மனதை உருக வைத்திருக்கிறார் பாவனி.

ஏற்கனவே மனதில் ரனத்தோடு இருக்கும் போது மீண்டும் அந்த தப்பை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று பாவனி கூறியதுதான் ரசிகர்களுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதாம்.

தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இனி யாருக்கும் இடமில்லை என்று பாவனி, இமான் அண்ணாச்சியிடம் பேசியிருப்பது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரல் ஆக பரவி வருகிறது.

நடிகை விஜயலட்சுமிக்கு ஆதரவாக வீரலட்சுமி...என்னடா இது சீமானுக்கு வந்த அடுத்த சோதனை!

English summary

Fans have been sending comments on the social media to console Bhavani when she sees bhavani, who has categorically and painfully expressed that she will not marry anyone again. They also wish him all the best in his life.