'கனவு காணும் வாழ்க்கை யாவும், கலைந்து போகும் கோலங்கள்’’..பிக்பாஸ் பாவனி ரெட்டியின் கண்ணீர் கதை'..

சென்னை: வாழ்க்கையில் தனக்கு வந்த நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது என்று சிலர் கூறுவார்கள், அது பாவனியின் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிறது.

சின்ன வயதில் தன்னுடைய காதல் கணவரை இழந்து அவர் சமுதாயத்தில் பட்ட கஷ்டங்கள் அனைவருக்கும் பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

அழகாக எப்போதுமே சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவருக்குள் இவ்வளவு சோகமா என ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Though bhavani Reddy's grief was due to the death of her husband, her husband and husband were very fond of her. But bhavani's life has changed only because her husband drank too much alcohol on a particular day.