மிரட்டிய நமிதா..மிரண்டுபோன பாவணி... முகமே மாறி போச்சு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கணீர் குரலால் பேசிய நமிதாவை பார்த்ததும் போட்டியாளர்கள் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போய்விட்டார்கள்.

பாத்திரம் கழுவுவதில் பிரச்சனையை தொடங்கியிருக்கும் மூன்றாவது ப்ரோமோ வைரலாக பரவி வருகிறது.

கலகலவென்று சிரித்துக் கொண்டிருந்த பாவணி திடீரென்று நடக்கும் பிரச்சனையை பார்த்து திகைத்துப் போய் இருக்கிறார்.

English summary

Fans could not bear the change in Bhavani Reddi's face when they saw the arguments between Priyanka and Abhishek. Fans are constantly sending comments saying it's beautiful if he's laughing. Moreover, many people are doing hasstag trend by asking him to show him more in the promo.