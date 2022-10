பிக் பாஸ் 6: பிக் பாஸ் வீட்டில் நடந்த ஐந்தாம் நாள் சம்பவங்கள்.. இன்னும் ட்ரெய்னிங் வேணும்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:மிகப் பிரமாண்டமாக துவங்க பெற்று பரபரப்பாக போய்க்கொண்டிருக்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 ல் வீட்டிற்குள் ஐந்தாவது நாள் நிகழ்வுகளில் பெரிய அளவு சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாவிட்டாலும், போட்டியாளர்கள் குறித்த ஒரு சில சந்தேகங்களும், அவர்களைப் பற்றிய புதிய கருத்துக்களையும் பார்வையாளர்களிடம் பெற்றிருப்பதாக பலர் கூறி வருகின்றனர்.

எபிசோடுகளில் போட்டியாளர்கள் சண்டை சச்சரவுகள் மட்டுமே காட்டி வரும் நிலையில் 24 மணி நேரமும் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளில் இவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டு பிரச்சனையை முடித்து விடுகிறார்கள்.

இதனால் இவர்கள் நன்றாக நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரெடியாகி தான் வந்திருக்கிறார்கள் என்று என்ன தோன்றுகிறது என ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் 6: தலையில் அடிபட்ட மகேஸ்வரி..தளராமல் சண்டை .. இதுதான் அதுவாம்? யாரை சொல்கிறார் தெரியுதா?

English summary

Bigg Boss Season 6, which is off to a grand start, has not seen any major fights in the fifth day's events inside the house, but many are saying that the viewers have got a few doubts about the contestants and new ideas about them.