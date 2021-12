முட்டையை உடை..டிக்கெட்டை எடு.. ஜெயிக்கப்போவது யாரு.. கதறி அழும் பாவனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு டிக்கெட் எடுப்பதற்காக முட்டையை உடைத்து போட்டியாளர்கள் செய்யும் அலப்பறை வேற லெவல் இருக்கிறது என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ராஜூ செய்த செயலால் பாவனி கதறி அழுதுள்ளார்.

ராஜேந்திர பாலாஜி எங்கே?.. அதிமுக நிர்வாகிகளிடம் தொடங்கிய அதிரடி விசாரணை

ராஜுவின் வித்தியாசமான விளையாட்டை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been saying that the closet where competitors break the egg to pick up a ticket is on a different level.Bhavani is crying because of what Raju did.