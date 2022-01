எத்தனை எதிர்பாராதது...கமலின் அடுக்கு வார்த்தைகளால் திகைத்துப் போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சனிக்கிழமை ப்ரோமோ என்றாலே எப்போது கமல் வருவார் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு எப்போதும்போல இல்லாமல் புதுவித தரிசனத்தை தந்து அசத்தியுள்ளார்.

வழக்கமான பஞ்ச் டயலாக் பேசாமல் புதுவிதமாக அடுக்கு மொழியில் பஞ்ச் பேசி ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்துள்ளார்.

English summary

Saturday's promo has given a new look to the fans who are always waiting for Kamal to come.He has captivated the minds of the fans by speaking punch in a freshly layered language without speaking the usual punchy dialogue.