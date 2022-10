பிக் பாஸ் சீசன் 6: அம்மாவின் அன்பிற்காக போட்டியாளராக அறிமுகம் ஆகும் திருநங்கை சிவின் கணேசன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் புது முயற்சி ஆக பொதுமக்களும் கலந்து கொள்ளலாம் என்று அறிவித்துள்ளது.

கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்கள் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஏன் கலந்து கொள்ள நினைக்கிறோம் என்பதை விளக்கி வீடியோவை அனுப்பி வைத்துள்ளார்கள்.

இதில் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலரை மட்டும் பிக் பாஸ் தேர்ந்தெடுப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் திருநங்கை சிவின் கணேசன் ஒருவராக இருக்கிறாராம்.

English summary

Bigg Boss has announced that the public can also participate in the sixth season as a new attempt. The participating contestants have sent a video explaining why they want to participate in the Bigg Boss program. There are reports that Bigg Boss will select only a few of them. Transgender Shivin Ganesan is one of them.