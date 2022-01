பிக் பாஸ் தமிழ் 5: இறுதிப்போட்டியில் கமலின் கலக்கலான உடை..இதற்குப் பின்னால் இவ்வளவு இருக்கா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் ஐந்தாவது சீசனில் கிராண்ட் பினாலேவில் கமல் அணிந்திருந்த கலக்கலான உடை தான் சமூக வலைத்தளத்தில் பலருடைய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் புது கெட்டப்பில் வரும் கமல் தற்போது கிராண்ட் பினாலே நிகழ்ச்சியில் கண்களை கவரும் விதமாக பளிச்சென்ற லேடக்ஸ் உடையில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil 5: Kamal's flamboyant dress at the grand finale of the fifth season of Bigg Boss Tamil has been well received by many on the social networking site.