பிக் பாஸ் தமிழ் 5:மேடையில் சொல்லாத வார்த்தை... சமூக வலைத்தளத்தில் ராஜுவின் செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஐந்தாவது சீசனில் வெற்றி பெற்று வெளியே வந்துள்ள ராஜு சமூகவலைதளத்தில் முதல்முறையாக பதிவிட்ட போஸ்ட் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது.

ராஜுவின் போஸ்ட்க்கு ரசிகர்கள் பலர் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Grand Finale 5: Raju, who has come out successful in the fifth season of the Bigg Boss show, has attracted a lot of people by posting for the first time on the social networking site.Many fans have been expressing their views on Raju's post.