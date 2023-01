இதையெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டீங்களா? அசீம் எப்படி 25 லட்சம் தருவீங்க? நெட்டிசன்கள் கலாய்ப்பு

அசீம் தான் ஜெயித்த 50 லட்சம் பணத்தில் 25 லட்சம் பணம் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் படிப்பு செலவுக்கு கொடுப்பேன் என்று கூறியதை தொடர்ந்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் வின்னரான அசீம் தான் ஜெயித்த பணத்தில் பாதி 25 லட்ச பணத்தை கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த பள்ளி குழந்தைகளுக்கு செலவழிப்பேன் என்று கூறியிருந்தார்.

ஏற்கனவே இந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னர் அசீம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ரசிகர்கள் அதிகமானோர் சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து தெரிவித்து கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் பிக் பாஸ் கொடுக்கும் 50 லட்சத்தில் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தால் 35 லட்சம் தான் வரும் இதில் எப்படி 25 லட்சத்தை அசீம் கொடுப்பார் என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

அசீம் ஜெயிக்க கூடாது என நினைத்த காரணத்தை பற்றி பேசிய விக்ரமன்.. அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு என வருத்தம்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 winner Azeem had said that he would spend half of his winnings of 25 lakhs on school children who have lost their parents due to Corona.Already many fans who do not accept that Azeem is the title winner this season are commenting on social media.In this situation, the 50 lakhs given by Bigg Boss, if we add all the GST, it comes to 35 lakhs, out of which how will Azeem give 25 lakhs, netizens asked.