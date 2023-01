பிக் பாஸ் கொடுத்த கடைசி க்ளூ.. டைட்டில் வின்னருக்கு இப்படி ஒரு அறிவிப்பா!? கண்டுபிடித்த ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னர் பற்றி ரசிகர்களுக்கு தெரியும் வகையில் பிக் பாஸ் க்ளூ ஒன்றை கொடுத்து இருக்கிறது. அதை ரசிகர்கள் கண்டுபிடித்து இருக்கின்றனர்.

இந்த வாரம் கடைசி எலிமினேஷனாக மைனா வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கிறார்.

இப்போது நடந்த ட்விஸ்ட் பார்த்து தான் ரசிகர்கள் இந்த சீசனின் டைட்டில் வின்னரை உறுதி செய்து இருக்கின்றனர்.

இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னர் விக்ரமன் தான் என்ற தகவல்கள் இப்போது சமூக வலைதளத்தில் அதிகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is giving a clue to the fans to know about the title winner. The fans are discovering it. This week, Myna has been eliminated as the last elimination. The fans are confirming the title winner of this season only by seeing the twist that happened. The information that Vikraman is the title winner of this season is now spreading widely on social media.