போன வாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? இந்த வாரம் வெளியே கிளம்பும் போட்டியாளர்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நான்காவது வாரத்தில் வெளியேறும் போட்டியாளர் விபரம் கசிந்துள்ளது.

கடந்த வாரம் முழுக்க பிரச்சனைகளில் அடிபட்ட போட்டியாளர்களின் பெயர்கள் இந்த வாரம் எலிமினேஷனில் இருக்கும் போது பலரும் எதிர்பார்த்த போட்டியாளர் வெளியேறி இருக்கிறாராம்.

இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தமிழ் ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று விட வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு வந்த போட்டியாளருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? எல்லாம் கடந்த வாரம் செய்த செயலின் வினை தான் என்று பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம்: ராஜா தேடும் ராணி.. எங்கே இருக்காங்க?.. கண்டுபிடிங்க பாஸ்

English summary

The details of the contestant who will leave in the fourth week of Bigg Boss season six show have been leaked. The names of the contestants who were in trouble last week are in the elimination this week, but the most expected contestant has left. Is this a situation for the contestant who came eagerly to get a good reception among the Tamil fans through this show? Many are commenting that everything is a reaction to what they did last week.