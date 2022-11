நீங்க கத்துன வரைக்குமே போதும்.. இந்த வார வெளியேறும் போட்டியாளர்.. இணையத்தில் வெளியான தகவல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகிய பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் யார் வெளியே சொல்லுவார் என்று இப்போது ஆர்வம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்த வார எலிமினேஷனில் ஏழு போட்டியாளர்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்று இருக்கிறது.

இதில் தற்போது யார் வெளியாக போகிறார் என்ற தகவல்கள் இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

In the Bigg Boss Season 6 Tamil program telecast on Vijay TV, there is now interest in who will be out this week. The names of seven contestants have been included in this week's elimination. The information about who is going to be out is now available on the internet.