ஓசியில் கிடைக்கும் அட்வைஸை வைத்து இந்த வார கன்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டாங்களே..!? இது என்ன புது டாஸ்க்

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்கும் டாஸ்க் தொடங்கி இருக்கிறது.

ஸ்கிராட்ச் கார்ட்டில் ஸ்கிராட்ச் செய்து அதில் ஜெயிக்கும் போட்டியாளர் சக போட்டியாளர்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கும் டாஸ்கால் இந்த வாரம் கண்டெண்டுக்கு பிக் பாஸ் புது வகையில் யோசித்து இருக்கின்றனர்.

Bigg Boss season 6 Tamil show which is being aired on Vijay TV has started this week the task of giving free advice. Bigg Boss is thinking in a new way for the content this week with the task of giving advice to fellow contestants by scratching the scratch card and winning it.