இது எனக்கு அசிங்கம் வெளியேறிய ஏடிகே... எதிர்பாராத நிகழ்வுகளால், மாறிப்போன பிக்பாஸ் எலிமினேஷன்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஏடிகே மற்றும் அசீம் சண்டையால் ஏடிகே டாஸ்கிலிருந்து வெளியேறி விட்டார்.

ராயல் மியூசியம் டாஸ்க்கில் அசீம் தொடர்ந்து ஏடிகேவை டார்கெட் செய்து வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார்.

படைத் தளபதியாக இருக்கும் அசீம் காவலாளியாக இருக்கும் ஏடிகேயிடம் நடந்து கொண்டது சரியில்லை என்று ரசிகர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ADK and Azeem got out of the task due to ADK and Azeem's fight in Bigg Boss Tamil Season 6 which is airing on Vijay TV.He accuses Azeem of constantly targeting ADK at the Royal Museum task.Many fans are commenting that Azeem, who is the army commander, behaved badly towards ADK, who is a guard.