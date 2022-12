இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை.. பிக் பாஸ் கொடுத்த ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ்! கண்கலங்கி கதறி அழும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தற்போது ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் தொடங்கி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் அடித்து பிடித்துக் கொண்டிருந்த போட்டியாளர்கள் இன்று டாஸ்கில் கண்கலங்கி கதறி அழுகின்றனர்.

போட்டியாளர்கள் பல வாரங்களாக எதிர்பார்த்து இருந்த குடும்பத்தினரின் வருகையால் பிக் பாஸ் வீடு இன்று குதூகலமாக மாறி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is currently in the Freeze Task.Competitors, who were beating till now, are crying and crying in the task today.The Bigg Boss house is abuzz today with the arrival of the family which the contestants have been waiting for for weeks.