ரச்சிதாவிற்காக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த நபர்.. கணவரின் கிப்ட்.. கண்கலங்கிய நெகிழ்ச்சியான தருணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நடந்து வரும் ஃப்ரீஸ் டாஸ்க்கில் ரச்சிதாவின் குடும்பத்தினர் இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் வந்திருக்கின்றனர்.

ரச்சிதாவின் ஃபேவரைட் மில்கி பூனைக்குட்டியின் புகைப்படத்தையும் கையோடு அவருடைய அம்மா கொண்டு வந்திருக்கின்றனர்.

ரச்சிதாவின் கணவர் ஏற்கனவே வெளியிட்ட புகைப்படத்தை ரச்சிதாவின் அம்மா அவருக்கு பரிசாக கொடுத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு ஓட்டு போடுவது வேஸ்ட்!? அம்பலமானது சூழ்ச்சிகள்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்?

English summary

Rachitha's family is present in today's first promo of the ongoing Freeze Task on Bigg Boss Tamil Season 6.Rachitha's mother has also brought along a photo of her favorite milky kitten.Rachitha's mother gifted her the photo that her husband had already posted.