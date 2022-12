கதிர்காக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த நபர்.. மொத்த குடும்பத்தையும் கையில்... இதுதான் ஆனந்த கண்ணீரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நடந்து வரும் ஃப்ரீஸ் இன்று முதல் ப்ரோமோவில் கதிரின் குடும்பத்தினர் வந்திருக்கின்றனர்.

கதிரை பார்ப்பதற்காக அவருடைய அம்மா அப்பாவோடு இன்னொரு பெண்ணும் வந்திருக்கிறார்.

கதிரை பார்க்க வந்திருக்கும் பெண்ணை பார்த்து கதிர் கண் கலங்கி அழுததை வைத்து தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பல ட்ரோல்ஸ் வலம் வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Freeze which is going on from today, Kathir's family is present in the promo.Another woman has come with his mother and father to see the rays.Now many trolls are crawling on the social media saying that Kathir was crying when he saw the girl who had come to see him.