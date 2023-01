தொடங்கியது டிக்கெட் டூ ஃபினாலே.. வெற்றி பெறுபவர் இவரா? கடைசியில் எதிர்பார்க்காத வெளியேற்றம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 86வது நாளில் டிக்கெட் டூ பினாலே டாஸ்க் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் நடைபெற்ற போட்டிகளை விட இந்த வாரம் போட்டிகள் கடுமையான முறையில் நடைபெற இருக்கிறது.

இந்த டாஸ்க் ஜெயிப்பவர்கள் நேரடியாக கடைசி வாரத்தில் பங்கேற்று கொள்ளலாம் அவர்களை அதுவரைக்கும் யாராலும் நாமினேஷன் செய்ய முடியாது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Ticket to Finale task has started on day 86.This week's matches are going to be tougher than the matches held so far.Winners of this task can directly participate in the last week and no one can nominate them till then.