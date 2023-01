பெண் போட்டியாளர்களால் திடீரென வெளியேற்றப்பட்ட அசீம்.. நம்பிக்கையால் கடைசியில் கிடைத்த ஏமாற்றம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 88 வது நாளில் முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த வாரம் முழுக்க டிக்கெட் டூ ஃபினாலே டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது.

சைக்கிள் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அசீம், ரச்சிதா மற்றும் ஷிவின் இடம் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்.

ரட்சிதாவிற்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த தினேஷ்.. கடைசியாக வெளியிட்ட பதிவு.. இது எதற்கான பதிலடி?

