அமுதவாணனால் மாறிப்போன ஆட்டம்.. கமல் கொடுத்த ஃக்ளூ... இந்த வாரம் வெளியேறுபவர் இவர்தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 90 வது நாளுக்கான இன்றைய முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

சனிக்கிழமை எபிசோடு என்பதால் கமல் தன்னுடைய பஞ்சாயத்தை நடத்த வந்துவிட்டார்.

இந்த வாரம் டிக்கெட் டூ ஃபினாலே டைட்டில் ஜெயித்த அமுதவாணனால் ஆட்டம் மாறி போச்சி என கமல் கூறி இருக்கிறார் .

கமல்ஹாசன் கையில் இருக்கும் க்யூட்டி.. இந்த வாரம் பிக்பாஸின் கோர்ட் வேர்ட் இதுதானா?குவியும் கேள்விகள்

English summary

Today's first promo for the 90th day of Bigg Boss Tamil Season 6 is out.Since it is Saturday episode, Kamal has come to conduct his panchayathu.Kamal says that Amudavanan, who won the Ticket to Finale title this week, has changed the game.