பிக்பாஸ் 6:"அதெல்லாம் முடியாது” ஜி.பி முத்துக்கு இதை செய்தே ஆக வேண்டும்...குழந்தைகள் சொன்ன வார்த்தை

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஜிபி முத்து தன்னை வீட்டிற்கு அனுப்பி விட வேண்டும் என்று கூறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவர்களுடைய குழந்தைகள் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

ஜி பி முத்துவிற்காகவே தற்போது ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனை அதிகமான ரசிகர்கள் பார்த்து வரும் நிலையில் ஒரு சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து ஜி பி முத்து வீட்டிற்கு அனுப்பி விட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைத்து வருகிறார்.

உங்களுக்கு ஆம்பளையே பிடிக்காதா? அசல் கோளாறை முகத்துக்கு நேராக திட்டிய ஜிபி முத்து .. செம பஞ்ச்..!!

English summary

Bigg Boss 6 Tamil: Fans are sharing the video of their children saying that GP Muthu should be sent home from the Bigg Boss show. As many fans are watching the sixth season of Bigg Boss, which is currently being aired for GP Muthu, it has been a few days that GP Muthu should be sent home. He is requesting.