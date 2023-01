பண பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு வெளியேறும் போட்டியாளர்.. இணையத்தில் வெளியான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று ரச்சிதா மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து இருக்கிறார்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த பணம் மூட்டை போட்டியாளர்கள் முன்பு வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

ஏற்கனவே கதிர் கூறியது போல இந்த முறை பணமூட்டையை தூக்கிக் கொண்டு இந்த வாரம் கதிர் வெளியேற இருக்கிறாராம்.

English summary

Rachitha is back in the Bigg Boss house today in Bigg Boss Tamil Season 6.Inside the Bigg Boss house, the money bags expected by the fans are kept in front of the contestants.As Kathir has already said, this week Kathir is leaving with the bag of money.